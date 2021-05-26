15:31  26 мая
В секретариате Кабмина на 10% сократят численность работников
11:31  26 мая
В Киеве следователи ГБР пришли с обысками в Дом профсоюзов
17:38  26 мая
Оккупанты на Донбассе ранили нашего воина: ВСУ открыли ответный огонь
UA | RU
UA | RU
26 мая 2021, 18:18 6

В Украине хотят ужесточить штрафы за нарушение валютного законодательства

26 мая 2021, 18:18 6
Читайте також українською мовою
Фото: Кабмин
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров на заседании 26 мая поддержал постановление, которое предусматривает введение дополнительных штрафов за нарушение валютного законодательства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства.

Согласно документу "Об утверждении порядка применения налоговыми органами мер воздействия в виде штрафных санкций к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) за нарушение требований валютного законодательства", налоговые органы будут вводить штрафы за каждый вид нарушения требований валютного законодательства, установленных законом и (или) определенными нормативно-правовыми актами Национального банка.

В частности, налоговые органы будут применять штрафы в размере 25% от суммы операции, проведенной с нарушением валютного законодательства.

Если юридическое лицо (кроме уполномоченных учреждений) станет нарушителем повторно в течение года, то следующий штраф на него наложат в размере 50% от суммы сделки.

Напомним, недавно в Киеве разоблачили подпольные обменники с ежемесячным оборотом в миллион долларов.

Кабмин штраф правительство законотворчество валюта

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram