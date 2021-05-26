В Украине хотят ужесточить штрафы за нарушение валютного законодательства

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Кабинет министров на заседании 26 мая поддержал постановление, которое предусматривает введение дополнительных штрафов за нарушение валютного законодательства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства.

Согласно документу "Об утверждении порядка применения налоговыми органами мер воздействия в виде штрафных санкций к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) за нарушение требований валютного законодательства", налоговые органы будут вводить штрафы за каждый вид нарушения требований валютного законодательства, установленных законом и (или) определенными нормативно-правовыми актами Национального банка.

В частности, налоговые органы будут применять штрафы в размере 25% от суммы операции, проведенной с нарушением валютного законодательства.

Если юридическое лицо (кроме уполномоченных учреждений) станет нарушителем повторно в течение года, то следующий штраф на него наложат в размере 50% от суммы сделки.

Напомним, недавно в Киеве разоблачили подпольные обменники с ежемесячным оборотом в миллион долларов.