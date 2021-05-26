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26 травня 2021, 18:18 9

В Україні хочуть посилити штрафи за порушення валютного законодавства

26 травня 2021, 18:18 9
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Фото: Кабмін
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Кабінет міністрів на засіданні 26 травня підтримав постанову, яка передбачає введення додаткових штрафів за порушення валютного законодавства

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на документ, опублікований на сайті уряду.

Згідно з документом "Про затвердження порядку застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства", податкові органи вводитимуть штрафи за кожен вид порушення вимог валютного законодавства, встановлених законом та (або) визначеними нормативно-правовими актами Національного банку.

Зокрема, податкові органи застосовуватимуть штрафи у розмірі 25% від суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства.

Якщо юридична особа (крім уповноважених установ) стане порушником повторно протягом року, то наступний штраф на неї накладуть у розмірі 50% від суми угоди.

Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили підпільні обмінники зі щомісячним обігом у мільйон доларів.

Кабмін штраф уряд законотворчість валюта

 
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