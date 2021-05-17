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17 мая 2021, 08:39 6

Работникам образования выделят почти полмиллиона доз вакцины Pfizer

17 мая 2021, 08:39 6
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Партия вакцины должна прибыть до конца мая
Партия вакцины должна прибыть до конца мая
Фото: из открытых источников
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В Кабинете министров Украины анонсировали прибытие в Украину партии вакцины Pfizer - более 473 тысяч доз доставят в рамках инициативы COVAX.

Как передает RegioNews, об этом в Facebook написал глава правительства Денис Шмыгаль.

До конца мая в Украину должны прибыть более 473 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Ее получат работники учебных заведений", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через "Дію" - в Минздраве готовят к открытию на выходных соответствующие вакцинальные центры. Первые такие пункты прививки должны открыться в крупных городах.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, сколько зафиксировали побочных реакций от COVID-вакцинации.

коронавирус Кабмин Минздрав Денис Шмыгаль вакцинация

 
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