Работникам образования выделят почти полмиллиона доз вакцины Pfizer

Партия вакцины должна прибыть до конца мая

Партия вакцины должна прибыть до конца мая

Фото: из открытых источников

В Кабинете министров Украины анонсировали прибытие в Украину партии вакцины Pfizer - более 473 тысяч доз доставят в рамках инициативы COVAX.

Как передает RegioNews, об этом в Facebook написал глава правительства Денис Шмыгаль.

До конца мая в Украину должны прибыть более 473 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Ее получат работники учебных заведений", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через "Дію" - в Минздраве готовят к открытию на выходных соответствующие вакцинальные центры. Первые такие пункты прививки должны открыться в крупных городах.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, сколько зафиксировали побочных реакций от COVID-вакцинации.