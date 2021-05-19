В ООС зафиксировали шесть нарушений режима "тишины"

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За прошедшие сутки, 18 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, боевики стреляли из гранатометов и минометов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, неподалеку Песков враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле населенных пунктов Светлодарск и Зайцево оккупанты совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Красногоровки противник совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки – из подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 19 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.