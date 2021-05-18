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Война на Донбассе: оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ
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18 мая 2021, 18:23 2

Война на Донбассе: оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ

18 мая 2021, 18:23 2
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Во вторник, 18 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

Обстрелы были зафиксированы вблизи Песков - там оккупанты дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Также боевики совершили обстрел из подствольных гранатометов вблизи Авдеевки.

В результате вражеской атаки из украинских военных никто не пострадал.

"Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

ООС Украина война военные штаб

 
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