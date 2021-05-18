Війна на Донбасі: окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ
У вівторок, 18 травня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню
Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.
Обстріли були зафіксовані поблизу Пісків - там окупанти двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Також бойовики здійснили обстріл з підствольних гранатометів поблизу Авдіївки.
Внаслідок ворожої атаки з українських військових ніхто не постраждав.
"Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.