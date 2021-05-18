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Війна на Донбасі: окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ
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18 травня 2021, 18:23 2

Війна на Донбасі: окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ

18 травня 2021, 18:23 2
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У вівторок, 18 травня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню

Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

Обстріли були зафіксовані поблизу Пісків - там окупанти двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Також бойовики здійснили обстріл з підствольних гранатометів поблизу Авдіївки.

Внаслідок ворожої атаки з українських військових ніхто не постраждав.

"Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.

ООС Україна війна військові штаб

 
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