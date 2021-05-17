Непогода в Украине: обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях
Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
В Украине 17 мая из-за сложных погодных условий (дождь и порывы ветра) обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
По состоянию на 07:00 17 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 120 населенных пунктов в 5 областях", - говорится в сообщении.
Без света остались населенные пункты в Днепропетровской - 59, Херсонской - 29, Кировоградской - 27, Черкасской - 3 и Житомирской - 2 областях.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в Украине на понедельник, 17 мая, объявили штормовое предупреждение из-за грозы.
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