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17 мая 2021, 09:42 3

Непогода в Украине: обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях

17 мая 2021, 09:42 3
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Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Фото: из открытых источников
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В Украине 17 мая из-за сложных погодных условий (дождь и порывы ветра) обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По состоянию на 07:00 17 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 120 населенных пунктов в 5 областях", - говорится в сообщении.

Без света остались населенные пункты в Днепропетровской - 59, Херсонской - 29, Кировоградской - 27, Черкасской - 3 и Житомирской - 2 областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Украине на понедельник, 17 мая, объявили штормовое предупреждение из-за грозы.

непогода Украина электричество ветер ГСЧС

 
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