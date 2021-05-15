Сутки в ООС: боевики 11 раз сорвали режим "тишины"

Никто из украинских военных не пострадал

Никто из украинских военных не пострадал

Фото из открытых источников

В пятницу, 14 мая, боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Оккупанты стреляли вблизи населенного пункта Гнутово, возле Марьинки и неподалеку Водяного и Новгородского. Также зафиксированы обстрелы возле поселка Широкино и в районе Светлодарска. Возле Катериновки российские оккупанты обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также боевики дважды открывали огонь в районе населенного пункта Новотошковское и Старогнатовки.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за минувшие сутки нет", - говорится в сообщении.

Там также сообщают, что на обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ.

Кроме того, сегодня зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В районе Гладосового и Марьинки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Напомним 13 мая в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.