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Сутки в ООС: боевики 11 раз сорвали режим "тишины"
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15 мая 2021, 10:04 5

Сутки в ООС: боевики 11 раз сорвали режим "тишины"

15 мая 2021, 10:04 5
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Никто из украинских военных не пострадал
Фото из открытых источников
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В пятницу, 14 мая, боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Оккупанты стреляли вблизи населенного пункта Гнутово, возле Марьинки и неподалеку Водяного и Новгородского. Также зафиксированы обстрелы возле поселка Широкино и в районе Светлодарска. Возле Катериновки российские оккупанты обстреливали позиции ООС из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также боевики дважды открывали огонь в районе населенного пункта Новотошковское и Старогнатовки.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за минувшие сутки нет", - говорится в сообщении.

Там также сообщают, что на обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ.

Кроме того, сегодня зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В районе Гладосового и Марьинки враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Напомним 13 мая в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

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