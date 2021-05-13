Оккупанты на Донбассе били из противотанковых комплексов: за сутки зафиксировано восемь нарушений

Вооруженные формирования оккупантов взорвали автомобиль взрывотехников

Вооруженные формирования оккупантов взорвали автомобиль взрывотехников

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 12 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Вооруженные формирования оккупантов обстреливают позиции подразделений Объединенных сил, игнорируя режим прекращения огня.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты два раза открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Катериновки - еще и из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Гнутово враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки - из подствольных гранатометов. В районе поселка Верхнеторецкое наемники открывали огонь из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В результате вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования. К счастью, никто не пострадал", - сообщают в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 13 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 12 мая в зоне проведения ООС на Донбассе со стороны противника было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.