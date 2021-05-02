Боевики на Донбассе 12 раз нарушили "тишину" и ранили украинского военного

На обстрелы противника украинские бойцы открывали ответный огонь

На обстрелы противника украинские бойцы открывали ответный огонь

Фото из открытых источников

В субботу, 1 мая, российские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского огня один украинский боец был ранен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Противник открывал огонь возле населенного пункта шумы, Пивденне и вблизи Песков.

Недалеко от населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Водяного вооруженные формирования РФ применили подствольные гранатометы, а в пригороде Талаковки – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вблизи населенного пункта Майорск был замечен вражеский БПЛА с пересечением линии разграничения, а в районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных", - сообщили в штабе.

Отмечается, что пострадавший от обстрелов военнослужащий госпитализирован, его состояние удовлетворительное. На обстрелы противника украинские бойцы открывали ответный огонь.

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