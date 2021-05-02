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Боевики на Донбассе 12 раз нарушили "тишину" и ранили украинского военного
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02 мая 2021, 10:02 5

Боевики на Донбассе 12 раз нарушили "тишину" и ранили украинского военного

02 мая 2021, 10:02 5
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На обстрелы противника украинские бойцы открывали ответный огонь
На обстрелы противника украинские бойцы открывали ответный огонь
Фото из открытых источников
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В субботу, 1 мая, российские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского огня один украинский боец был ранен. 

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Противник открывал огонь возле населенного пункта шумы, Пивденне и вблизи Песков.

Недалеко от населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Водяного вооруженные формирования РФ применили подствольные гранатометы, а в пригороде Талаковки – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вблизи населенного пункта Майорск был замечен вражеский БПЛА с пересечением линии разграничения, а в районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных", - сообщили в штабе.

Отмечается, что пострадавший от обстрелов военнослужащий госпитализирован, его состояние удовлетворительное. На обстрелы противника украинские бойцы открывали ответный огонь.

Утренняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 2 мая 2021 года...

Posted by Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation on Saturday, May 1, 2021

Напомним, в пятницу, 30 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ООС Украина война штаб

 
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