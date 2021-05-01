10:43  01 мая
В Украине COVID-19 подхватили еще более 8,5 тыс. человек
18:10  01 мая
Оккупанты на Донбассе пять раз сорвали режим "тишины": наши бойцы дали достойный отпор
18:46  01 мая
Смертельная авария в Киеве: водителю избрали меру пресечения
UA | RU
UA | RU
01 мая 2021, 17:35 9

Глава Минздрава сказал, когда в Украине может быть новая вспышка коронавируса

01 мая 2021, 17:35 9
Читайте також українською мовою
Степанов прогнозирует, что вспышки COVID-19 после Пасхи не будет
Степанов прогнозирует, что вспышки COVID-19 после Пасхи не будет
Фото: Минздрав
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Максим Степанов не считает, что после Пасхи произойдет сильная вспышка заболеваемости COVID-19, однако прогнозирует некоторый рост в июне.

Как пишет RegioNews, об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"По нашему прогнозу, мы ожидаем некоторый рост количества заболевших где-то в июне 2021 года, через 3-4 недели после майских праздников. До какого количества мы можем дойти - это будет зависеть от того, какая будет мобильность населения, как люди будут перемещаться, как люди будут праздновать Пасху", - сказал Степанов.

Министр добавил, что таких сильных вспышек, как сейчас произошло, начиная с февраля, уже не будет.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине COVID-19 подхватили еще более 8,5 тыс. человек.

Максим Степанов Украина Минздрав коронавирус вспышка

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова
Дмитрий Маринин о своем участии в выборах мэра Харькова, админпротоколе на Терехова и ЗАО "Горсовет"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram