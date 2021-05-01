Глава Минздрава сказал, когда в Украине может быть новая вспышка коронавируса

Степанов прогнозирует, что вспышки COVID-19 после Пасхи не будет

Степанов прогнозирует, что вспышки COVID-19 после Пасхи не будет

Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов не считает, что после Пасхи произойдет сильная вспышка заболеваемости COVID-19, однако прогнозирует некоторый рост в июне.

Как пишет RegioNews, об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"По нашему прогнозу, мы ожидаем некоторый рост количества заболевших где-то в июне 2021 года, через 3-4 недели после майских праздников. До какого количества мы можем дойти - это будет зависеть от того, какая будет мобильность населения, как люди будут перемещаться, как люди будут праздновать Пасху", - сказал Степанов.

Министр добавил, что таких сильных вспышек, как сейчас произошло, начиная с февраля, уже не будет.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине COVID-19 подхватили еще более 8,5 тыс. человек.