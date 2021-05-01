В Украине COVID-19 подхватили еще более 8,5 тыс. человек
Умер за минувшие сутки 351 больной
Умер за минувшие сутки 351 больной
В Украине 30 апреля обнаружили 8549 новых случаев COVID-19, умер 351 больной, выздоровело 14 956 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, пишет RegioNews.
Среди новых больных-374 ребенка и 145 медработников. Госпитализировано в пятницу 3 051 человек и осуществлено 83 336 тестирований.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (745), Харьковской (730), г Киев (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях", - написал Степанов.
8 549 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 мая 2021 года. Отдельно,...Posted by Максим Степанов on Friday, April 30, 2021
Напомним, 29 апреля в Украине зафиксировали еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19.
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