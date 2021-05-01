В Україні COVID-19 підхопили ще понад 8,5 тис. осіб
Помер за минулу добу 351 хворий
Помер за минулу добу 351 хворий
В Україні 30 квітня виявили 8549 нових випадків COVID-19, помер 351 хворий, одужало 14 956 осіб.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, пише RegioNews.
Серед нових хворих – 374 дитини та 145 медпрацівників. Госпіталізовано у п'ятницю 3 051 особу та здійснено 83 336 тестувань.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях", - написав Степанов.
8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 травня 2021 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Friday, April 30, 2021
Нагадаємо, 29 квітня в Україні зафіксували ще понад 10 тисяч нових випадків COVID-19.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Дмитро Маринін про свою участь у виборах мера Харкова, адмінпротокол на Терехова і ЗАТ "Міськрада"