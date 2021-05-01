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01 травня 2021, 10:43 5

В Україні COVID-19 підхопили ще понад 8,5 тис. осіб

01 травня 2021, 10:43 5
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Помер за минулу добу 351 хворий
Помер за минулу добу 351 хворий
Рixabay
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В Україні 30 квітня виявили 8549 нових випадків COVID-19, помер 351 хворий, одужало 14 956 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, пише RegioNews.

Серед нових хворих – 374 дитини та 145 медпрацівників. Госпіталізовано у п'ятницю 3 051 особу та здійснено 83 336 тестувань.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях", - написав Степанов.

8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 травня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Friday, April 30, 2021

Нагадаємо, 29 квітня в Україні зафіксували ще понад 10 тисяч нових випадків COVID-19.

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