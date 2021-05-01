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01 мая 2021, 13:03 6

Вакцинация в Украине: еще почти 50 тыс. человек привились от коронавируса

01 мая 2021, 13:03 6
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Всего в Украине вакцинировали уже 752 295 человек
Всего в Украине вакцинировали уже 752 295 человек
Фото из открытых источников
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В Украине 30 апреля прививки от коронавируса первой дозой сделали 49 985 людям, а второй - 130.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Максима Степанова.

С начала кампании по вакцинации в Украине вакцинировали уже 752 295 человек. Второй дозой - 260.

Согласно данным Минздрава, меньше всего людей 30 апреля вакцинировали в западных областях. В Ивано-Франковской области за день сделали 219 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 671 случай / 6 911 прививок;
  • Винницкая область - 196 случаев / 2 369 прививок;
  • Волынская область - 185 случаев / 447 прививок;
  • Днепропетровская область - 745 случаев / 3 504 прививки;
  • Донецкая область - 570 случаев / 3 015 прививок;
  • Житомирская область - 218 случаев / 1 287 прививок;
  • Закарпатская – 129 случаев/ 548 прививок;
  • Запорожская область - 405 случаев / 1 612 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 131 случай/ 219 прививок;
  • Киевская область - 433 случая / 3 735 прививок;
  • Кировоградская область-173 случая/ 1 434 прививки;
  • Луганская область -157 случаев/ 531 прививка;
  • Львовская область -448 случаев/ 1 273 прививки;
  • Николаевская область - 245 случаев / 2 176 прививок;
  • Одесская область - 454 случая / 1 660 прививок;
  • Полтавская область -385 случаев / 2 980 прививок;
  • Ровенская область - 291 случай / 1 158 прививок;
  • Сумская область - 188 случаев / 1 912 прививок;
  • Тернопольская область - 200 случаев / 1 013 прививок;
  • Харьковская область - 730 случаев / 4 938 прививок;
  • Херсонская область - 187 случаев/ 1 341 прививка;
  • Хмельницкая область - 446 случаев/ 1 084 прививки;
  • Черкасская область - 537 случаев / 2 807 прививок;
  • Черновицкая область - 98 случаев / 620 прививок;
  • Черниговская область - 327 случаев / 1 411 прививок.

8 549 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 мая 2021 года. Отдельно,...

Posted by Максим Степанов on Friday, April 30, 2021

Ранее сообщалось, что в Украине начинают работу две тысячи пунктов COVID-вакцинации.

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