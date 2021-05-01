Вакцинация в Украине: еще почти 50 тыс. человек привились от коронавируса

Всего в Украине вакцинировали уже 752 295 человек

Всего в Украине вакцинировали уже 752 295 человек

Фото из открытых источников

В Украине 30 апреля прививки от коронавируса первой дозой сделали 49 985 людям, а второй - 130.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Максима Степанова.

С начала кампании по вакцинации в Украине вакцинировали уже 752 295 человек. Второй дозой - 260.

Согласно данным Минздрава, меньше всего людей 30 апреля вакцинировали в западных областях. В Ивано-Франковской области за день сделали 219 прививок.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 671 случай / 6 911 прививок;

Винницкая область - 196 случаев / 2 369 прививок;

Волынская область - 185 случаев / 447 прививок;

Днепропетровская область - 745 случаев / 3 504 прививки;

Донецкая область - 570 случаев / 3 015 прививок;

Житомирская область - 218 случаев / 1 287 прививок;

Закарпатская – 129 случаев/ 548 прививок;

Запорожская область - 405 случаев / 1 612 прививок;

Ивано-Франковская область – 131 случай/ 219 прививок;

Киевская область - 433 случая / 3 735 прививок;

Кировоградская область-173 случая/ 1 434 прививки;

Луганская область -157 случаев/ 531 прививка;

Львовская область -448 случаев/ 1 273 прививки;

Николаевская область - 245 случаев / 2 176 прививок;

Одесская область - 454 случая / 1 660 прививок;

Полтавская область -385 случаев / 2 980 прививок;

Ровенская область - 291 случай / 1 158 прививок;

Сумская область - 188 случаев / 1 912 прививок;

Тернопольская область - 200 случаев / 1 013 прививок;

Харьковская область - 730 случаев / 4 938 прививок;

Херсонская область - 187 случаев/ 1 341 прививка;

Хмельницкая область - 446 случаев/ 1 084 прививки;

Черкасская область - 537 случаев / 2 807 прививок;

Черновицкая область - 98 случаев / 620 прививок;

Черниговская область - 327 случаев / 1 411 прививок.

8 549 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 мая 2021 года. Отдельно,... Posted by Максим Степанов on Friday, April 30, 2021

Ранее сообщалось, что в Украине начинают работу две тысячи пунктов COVID-вакцинации.