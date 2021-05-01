Вакцинация в Украине: еще почти 50 тыс. человек привились от коронавируса
Всего в Украине вакцинировали уже 752 295 человек
Всего в Украине вакцинировали уже 752 295 человек
В Украине 30 апреля прививки от коронавируса первой дозой сделали 49 985 людям, а второй - 130.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Максима Степанова.
С начала кампании по вакцинации в Украине вакцинировали уже 752 295 человек. Второй дозой - 260.
Согласно данным Минздрава, меньше всего людей 30 апреля вакцинировали в западных областях. В Ивано-Франковской области за день сделали 219 прививок.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
- г. Киев - 671 случай / 6 911 прививок;
- Винницкая область - 196 случаев / 2 369 прививок;
- Волынская область - 185 случаев / 447 прививок;
- Днепропетровская область - 745 случаев / 3 504 прививки;
- Донецкая область - 570 случаев / 3 015 прививок;
- Житомирская область - 218 случаев / 1 287 прививок;
- Закарпатская – 129 случаев/ 548 прививок;
- Запорожская область - 405 случаев / 1 612 прививок;
- Ивано-Франковская область – 131 случай/ 219 прививок;
- Киевская область - 433 случая / 3 735 прививок;
- Кировоградская область-173 случая/ 1 434 прививки;
- Луганская область -157 случаев/ 531 прививка;
- Львовская область -448 случаев/ 1 273 прививки;
- Николаевская область - 245 случаев / 2 176 прививок;
- Одесская область - 454 случая / 1 660 прививок;
- Полтавская область -385 случаев / 2 980 прививок;
- Ровенская область - 291 случай / 1 158 прививок;
- Сумская область - 188 случаев / 1 912 прививок;
- Тернопольская область - 200 случаев / 1 013 прививок;
- Харьковская область - 730 случаев / 4 938 прививок;
- Херсонская область - 187 случаев/ 1 341 прививка;
- Хмельницкая область - 446 случаев/ 1 084 прививки;
- Черкасская область - 537 случаев / 2 807 прививок;
- Черновицкая область - 98 случаев / 620 прививок;
- Черниговская область - 327 случаев / 1 411 прививок.
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