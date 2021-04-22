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На Донбассе зафиксировали 8 нарушений режима "тишины": никто из военных не пострадал
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22 апреля 2021, 08:11 61

На Донбассе зафиксировали 8 нарушений режима "тишины": никто из военных не пострадал

22 апреля 2021, 08:11 61
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Боевики стреляли из минометов 82-го и 120-го калибра
Боевики стреляли из минометов 82-го и 120-го калибра
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, неподалеку населенных пунктов Пески и Южное российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса, а у Шумов и Первомайска из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Новгородское, противник открывал огонь по боевой машины пехоты, а у Каменки из станковых противотанковых гранатометов. В районе Красногоровки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7 часов утра, 22 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, недалеко от населенного пункта Южное, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а возле поселка Зайцево из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

ООС Донбасс война военная техника обстрел

 
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