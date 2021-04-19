В Киеве среди белого дня зарезали человека

16 апреля 2021

Сто дней Старуха: как глава Запорожской ОГА стал местным Голобородько

Сколько стоит должность запорожского руководителя, с кем надо договариваться и кому "заносить", а также о том, как днепровские бандиты влияют на местных политиков – об этом по случаю первого "юбилея" ...