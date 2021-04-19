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19 апреля 2021, 16:37 12

В Киеве среди белого дня зарезали человека

19 апреля 2021, 16:37 12
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Это произошло в Днепровском районе столицы
Это произошло в Днепровском районе столицы
Фото из открытых источников
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В Киеве 19 апреля произошло убийство. Неизвестный зарезал мужчину, 1958 года рождения. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент случился на Стальского, 28б. Погибший смертельный удар в шею. Приехавшие на место происшествия медики констатировал смерть.

Сейчас на месте работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа.

Убийство в Киеве: зарезали мужчину В столице на Стальского, 28б, убили мужчину 58 года рождения. Погибшему нанесли...

Posted by dtp.kiev.ua on Monday, April 19, 2021

Напомним, 18 апреля в Киеве зарезали продавца цветов.

криминал Киев убийство полиция криминальное дело

 
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