В Киеве среди белого дня зарезали человека
Это произошло в Днепровском районе столицы
Это произошло в Днепровском районе столицы
В Киеве 19 апреля произошло убийство. Неизвестный зарезал мужчину, 1958 года рождения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua в Facebook.
Инцидент случился на Стальского, 28б. Погибший смертельный удар в шею. Приехавшие на место происшествия медики констатировал смерть.
Сейчас на месте работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа.
Убийство в Киеве: зарезали мужчину В столице на Стальского, 28б, убили мужчину 58 года рождения. Погибшему нанесли...Posted by dtp.kiev.ua on Monday, April 19, 2021
Напомним, 18 апреля в Киеве зарезали продавца цветов.
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Кировоградская ОГА в очередной раз осталась без руководителя. Кто следующий?
Ватные бороды, парковые статуи и сбивание сосулек. Самые громкие харьковские тендеры-2021