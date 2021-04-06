В Житомирской области лабораторно подтвердили "британский" штамм COVID-19

У мэрии Терехова цель - освоить миллиард, а не решить вопрос с мусором в Харькове и ближайшем пригороде. А Харькову останутся только миллиардные долги

Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд

31 марта 2021

Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"

Анатолий Бондаренко - фигура в региональной политике одиозная. За его противостоянием с президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время общения с журналистами назвал Бондаренко «бандитом», ...