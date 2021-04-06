В Житомирской области лабораторно подтвердили "британский" штамм COVID-19
На территории Житомирской области официально подтвердили циркулирование "британского" штамма коронавируса, его обнаружили в пробах больных из Житомира и 6 районов области.
Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр, передает RegioNews.
Там рассказали, что из области отправили в референс-лабораторию ВОЗ в Лондоне 20 подтвержденных положительных клинических образцов от больных из 10 районов.
Циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение (генетическая линия В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. "UK" variant), установлена на территориях Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград-Волынского районов и города Житомира)", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине официально подтвержден "британский" штамм COVID-19.