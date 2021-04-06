В Украине за сутки обнаружили более 13 тысяч инфицированных COVID

Больше всего новых заражений выявили в Киеве и Одесской области

Больше всего новых заражений выявили в Киеве и Одесской области

Фото: из открытых источников

В Украине за 5 апреля COVID-19 диагностировали у 13 276 человек, зафиксировано 430 летальных случаев, госпитализировали 2545 больных, 10 240 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

13 276 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 апреля. В частности, заболели 508 детей и 338 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 91 978 (в том числе методом ПЦР - 41 512, методом ИФА - 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 187).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), городе Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 769 164 лица;

выздоровели - 1 362 379 человек;

летальных исходов - 35 017;

проведено ПЦР-тестов - 8 397 586.

Напомним, сутками ранее COVID-19 диагностировали у 10179 человек, зафиксировано 254 летальных случаев.