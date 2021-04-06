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06 квітня 2021, 10:53 134

У Житомирській області лабораторно підтвердили "британський” штам COVID-19

06 квітня 2021, 10:53 134
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Фото: із відкритих джерел
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На території Житомирської області офіційно підтвердили циркулювання "британського" штаму коронавірусу, його виявили у пробах хворих із Житомира та 6 районів області.

Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр, передає RegioNews.

Там розповіли, що з області відправили до референс-лабораторії ВООЗ у Лондоні 20 підтверджених позитивних клінічних зразків від хворих з 10 районів.

Циркуляція мутованих штамів, які мають британське походження (генетична лінія В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. "UK” variant), встановлена на територіях Чуднівського, Радомишльського, Бердичівського, Черняхівського, Хорошівського, Новоград-Волинського районів та м. Житомира)”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині офіційно підтверджений "британський" штам COVID-19.

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