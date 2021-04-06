У Житомирській області лабораторно підтвердили "британський” штам COVID-19

3 березня область потрапила до "червоної” зони карантину

3 березня область потрапила до "червоної” зони карантину

Фото: із відкритих джерел

На території Житомирської області офіційно підтвердили циркулювання "британського" штаму коронавірусу, його виявили у пробах хворих із Житомира та 6 районів області.

Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр, передає RegioNews.

Там розповіли, що з області відправили до референс-лабораторії ВООЗ у Лондоні 20 підтверджених позитивних клінічних зразків від хворих з 10 районів.

Циркуляція мутованих штамів, які мають британське походження (генетична лінія В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. "UK” variant), встановлена на територіях Чуднівського, Радомишльського, Бердичівського, Черняхівського, Хорошівського, Новоград-Волинського районів та м. Житомира)”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині офіційно підтверджений "британський" штам COVID-19.