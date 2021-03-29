В Минздраве сказали, могут ли ввести локдаун в апреле

Сейчас 11 регионов находятся в "красной" зоне

Сейчас 11 регионов находятся в "красной" зоне

Фото: Минздрав

В Украине в ближайшее время не планируют вводить жесткий общенациональный карантин.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос, планирует ли правительство в начале апреля вводить локдаун, пишет RegioNews.

"Когда мы говорим о любых изменениях в карантине, то эти предложения делает Минздрав. Я как министр здравоохранения таких предложений не делал...", - сказал он.

Степанов добавил, что если ситуация будет развиваться таким образом, что у нас будет свыше 50-70%, то возможно будет рассматриваться вопрос общенационального жесткого карантина.

"На сегодняшний день у нас есть 11 регионов, которые внесены в "красного" уровня епіднебезпеки. Остальные регионы – в "оранжевом" уровне, Херсонская область – на "желтом уровне" епіднебезпеки", - добавил Степанов.

Напомним, во Львове могут остановить общественный транспорт из-за вспышки коронавирус.