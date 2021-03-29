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29 марта 2021, 18:22 4

В Минздраве сказали, могут ли ввести локдаун в апреле

29 марта 2021, 18:22 4
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Сейчас 11 регионов находятся в "красной" зоне
Фото: Минздрав
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В Украине в ближайшее время не планируют вводить жесткий общенациональный карантин.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос, планирует ли правительство в начале апреля вводить локдаун, пишет RegioNews.

"Когда мы говорим о любых изменениях в карантине, то эти предложения делает Минздрав. Я как министр здравоохранения таких предложений не делал...", - сказал он.

Степанов добавил, что если ситуация будет развиваться таким образом, что у нас будет свыше 50-70%, то возможно будет рассматриваться вопрос общенационального жесткого карантина.

"На сегодняшний день у нас есть 11 регионов, которые внесены в "красного" уровня епіднебезпеки. Остальные регионы – в "оранжевом" уровне, Херсонская область – на "желтом уровне" епіднебезпеки", - добавил Степанов.

Напомним, во Львове могут остановить общественный транспорт из-за вспышки коронавирус.

коронавирус Украина карантин Минздрав Максим Степанов локдаун

 
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