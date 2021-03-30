У ЗСУ від коронавірусу померли ще двоє військовослужбовців

Загалом від коронавірусу померли уже 59 військовослужбовців ЗСУ

Загалом від коронавірусу померли уже 59 військовослужбовців ЗСУ

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У Збройних Силах України зареєстровано ще два летальні випадки від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою COVID-19. Загалом від коронавірусу померли уже 59 військовослужбовців ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Командування Медичних сил ЗСУ, передає RegioNews.

Зазначається, що один з працівників ЗСУ з 1 березня перебував на стаціонарному лікуванні у Центральній міський клінічній лікарні Івано-Франківської міської ради, а інший з 17 березня у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ".

"Не зважаючи на проведену терапію стан їхнього здоров’я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху. Біологічна смерть одного з них була зафіксована 28 березня, а іншого 29 березня. Інформація про зазначені випадки надійшла до Командування Медичних сил Збройних Сил ввечері 29 березня", – йдеться у повідомленні.

Командування Медичних сил ЗСУ також повідомило, що за минулу добу зареєстровано 199 нових випадків COVID-19 в українській армії. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 6 осіб.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 30 березня в Збройних Силах України на гостру... Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Tuesday, March 30, 2021

Нагадаємо, в Україні понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу.