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18 марта 2021, 11:59 6

В правительстве назвали условия возобновления выплат предпринимателям карантинных 8 тысяч

18 марта 2021, 11:59 6
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Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине
Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине
Фото: РБК-Украина
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Правительство может возобновить все программы помощи предпринимателям, которые действовали в 2020 году, в том числе и выплаты предпринимателям по 8 тысяч гривен. Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине.

Об этом сказал министр экономики Игорь Петрашко во время пресс-конференции на форуме Украина 30, которая транслировалась на Youtube, пишет RegioNews.

"Разумеется, мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Мы будем действовать зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны", - сказал министр.

Он отметил, что сейчас "Украина работает, большинство областей у нас нормально работает".

"Однако, у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться", - добавил Петрашко.

Напомним, в Украине хотят ввести новый вид пенсий.

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