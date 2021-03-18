В правительстве назвали условия возобновления выплат предпринимателям карантинных 8 тысяч

Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине

Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине

Фото: РБК-Украина

Правительство может возобновить все программы помощи предпринимателям, которые действовали в 2020 году, в том числе и выплаты предпринимателям по 8 тысяч гривен. Это будет зависеть от карантинных ограничений, которые будут применены в Украине.

Об этом сказал министр экономики Игорь Петрашко во время пресс-конференции на форуме Украина 30, которая транслировалась на Youtube, пишет RegioNews. "Разумеется, мы будем реагировать. У нас есть наработанные инструменты. Мы будем действовать зависимости от ситуации. Сейчас у нас все же отдельные карантинные зоны", - сказал министр. Он отметил, что сейчас "Украина работает, большинство областей у нас нормально работает". "Однако, у нас все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если такие расширения ограничений будут продолжаться", - добавил Петрашко. Напомним, в Украине хотят ввести новый вид пенсий.

.