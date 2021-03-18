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18 березня 2021, 11:59 6

В уряді назвали умови поновлення виплат ФОПам карантинних 8 тисяч

18 березня 2021, 11:59 6
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Це залежатиме від карантинних обмежень, які будуть застосовані в Україні
Це залежатиме від карантинних обмежень, які будуть застосовані в Україні
Фото: РБК-Україна
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Уряд може поновити усі програми допомоги підприємцям, які діяли у 2020 році, в тому числі і виплати ФОПам по 8 тисяч гривень. Це залежатиме від карантинних обмежень, які будуть застосовані в Україні.

Про це сказав міністр економіки Ігор Петрашко під час прес-конференції на форумі Україна 30, яка транслювалася на Youtube, пише RegioNews.

"Зрозуміло, що ми будемо реагувати. У нас є напрацьовані інструменти. Ми будем залежно від ситуації. Зараз у нас все ж таки окремі карантинні зони", - сказав міністр.

Водночас він зазначив, що зараз "Україна працює, більшість областей у нас нормально працює".

"Проте, у нас всі програми, які були напрацьовані минулого року, можуть і будуть застосовані у випадку, якщо такі розширення обмежень будуть продовжуватися", - додав Петрашко.

Нагадаємо, в Україні хочуть ввести новий вид пенсій.

карантин допомога гроші виплати ФОП

 
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