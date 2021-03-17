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17 марта 2021, 16:10 6

Украинцы направили уже более тысячи жалоб на несоблюдение языкового закона

17 марта 2021, 16:10 6
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Больше всех жалуются жители столицы и Киевской области
Больше всех жалуются жители столицы и Киевской области
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Почти тысячу жалоб на нарушение норм языкового закона направили украинцы языковому омбудсмену Тарасу Креминю за последние два месяца. Больше всех жалуются жители столицы и Киевской области.

Об этом сообщил Креминь в Facebook, пишет RegioNews.

По словам омбудсмена, с 16 января по 16 марта он получил 944 жалобы о нарушении права на получение информации и услуг на государственном языке. Из Киева и области поступило 368 таких сообщений. На втором месте - Львовская область (88 обращений), на третьем - Харьковская область (74 сообщения).

Более всего украинцев не устраивает отсутствие украинской версии веб-сайтов о предоставлении услуг и в интернет-магазинах. Таких заявлений о нарушениях зафиксировали 382.

Еще 211 обращений граждан касаются нарушения их прав в сфере обслуживания - предоставление услуг на негосударственном языке в магазинах, заведениях общественного питания, в банках, салонах красоты, ветеринарных клиниках.

Выросло число обращений и о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. 48 жалоб касались использования негосударственного языка депутатами местных советов.

Наша оновлена статистика щодо порушень з часу імплементації ст. 30 мовного закону.

Posted by Тарас Кремінь on Wednesday, March 17, 2021

Напомним, депутаты Тернопольского горсовета требуют от властей не вмешиваться в закон о языке.

Украина украинский язык язык Омбудсмен Тарас Кремень

 
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