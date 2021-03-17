Украинцы направили уже более тысячи жалоб на несоблюдение языкового закона
Почти тысячу жалоб на нарушение норм языкового закона направили украинцы языковому омбудсмену Тарасу Креминю за последние два месяца. Больше всех жалуются жители столицы и Киевской области.
Об этом сообщил Креминь в Facebook, пишет RegioNews.
По словам омбудсмена, с 16 января по 16 марта он получил 944 жалобы о нарушении права на получение информации и услуг на государственном языке. Из Киева и области поступило 368 таких сообщений. На втором месте - Львовская область (88 обращений), на третьем - Харьковская область (74 сообщения).
Более всего украинцев не устраивает отсутствие украинской версии веб-сайтов о предоставлении услуг и в интернет-магазинах. Таких заявлений о нарушениях зафиксировали 382.
Еще 211 обращений граждан касаются нарушения их прав в сфере обслуживания - предоставление услуг на негосударственном языке в магазинах, заведениях общественного питания, в банках, салонах красоты, ветеринарных клиниках.
Выросло число обращений и о нарушении языкового законодательства в органах местного самоуправления. 48 жалоб касались использования негосударственного языка депутатами местных советов.
Наша оновлена статистика щодо порушень з часу імплементації ст. 30 мовного закону.Posted by Тарас Кремінь on Wednesday, March 17, 2021
Напомним, депутаты Тернопольского горсовета требуют от властей не вмешиваться в закон о языке.