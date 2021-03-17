Українці направили вже більше тисячі скарг на недотримання мовного закону
Майже тисячу скарг на порушення норм мовного закону направили українці мовному омбудсмену Тарасу Креміню за останні два місяці. Найбільше скаржаться мешканці столиці та Київської області.
Про це повідомив Кремінь в Facebook, пише RegioNews.
За словами омбудсмена, з 16 січня по 16 березня він отримав 944 скарги про порушення права на отримання інформації та послуг державною мовою. З Києва і області надійшло 368 таких повідомлень. На другому місці - Львівська область (88 звернень), на третьому - Харківська область (74 повідомлення).
Найбільше українців не влаштовує відсутність української версії веб-сайтів про надання послуг і в інтернет-магазинах. Таких заяв про порушення зафіксували 382.
Ще 211 звернень громадян стосуються порушення їх прав у сфері обслуговування - надання послуг недержавною мовою в магазинах, закладах громадського харчування, банках, салонах краси, ветеринарних клініках.
Зросло число звернень про порушення мовного законодавства в органах місцевого самоврядування. 48 скарг стосувалися використання недержавної мови депутатами місцевих рад.
Наша оновлена статистика щодо порушень з часу імплементації ст. 30 мовного закону.Posted by Тарас Кремінь on Wednesday, March 17, 2021
Нагадаємо, депутати Тернопільської міськради вимагають від влади не втручатися в закон про мову.