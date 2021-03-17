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17 березня 2021, 16:10 6

Українці направили вже більше тисячі скарг на недотримання мовного закону

17 березня 2021, 16:10 6
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Найбільше скаржаться мешканці столиці та Київської області
Найбільше скаржаться мешканці столиці та Київської області
Фото: flickr
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Майже тисячу скарг на порушення норм мовного закону направили українці мовному омбудсмену Тарасу Креміню за останні два місяці. Найбільше скаржаться мешканці столиці та Київської області.

Про це повідомив Кремінь в Facebook, пише RegioNews.

За словами омбудсмена, з 16 січня по 16 березня він отримав 944 скарги про порушення права на отримання інформації та послуг державною мовою. З Києва і області надійшло 368 таких повідомлень. На другому місці - Львівська область (88 звернень), на третьому - Харківська область (74 повідомлення).

Найбільше українців не влаштовує відсутність української версії веб-сайтів про надання послуг і в інтернет-магазинах. Таких заяв про порушення зафіксували 382.

Ще 211 звернень громадян стосуються порушення їх прав у сфері обслуговування - надання послуг недержавною мовою в магазинах, закладах громадського харчування, банках, салонах краси, ветеринарних клініках.

Зросло число звернень про порушення мовного законодавства в органах місцевого самоврядування. 48 скарг стосувалися використання недержавної мови депутатами місцевих рад.

Наша оновлена статистика щодо порушень з часу імплементації ст. 30 мовного закону.

Posted by Тарас Кремінь on Wednesday, March 17, 2021

Нагадаємо, депутати Тернопільської міськради вимагають від влади не втручатися в закон про мову.

Україна українська мова мова Омбудсмен Тарас Кремінь

 
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