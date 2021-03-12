10:52  12 марта
Глава Ивано-Франковской ОГА получил прививку от коронавируса в мобильном госпитале
12:19  12 марта
Законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать Раде в ближайшие недели
08:11  12 марта
Оккупанты обстреляли из гранатометов позиции сил ООС: ранен военнослужащий
UA | RU
UA | RU
12 марта 2021, 10:55 18

В Минздраве объяснили, кто может вакцинироваться от коронавируса вне очереди

12 марта 2021, 10:55 18
Читайте також українською мовою
Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Вакцинация в Украине началась 24 февраля
Фото: Минздрав
Читайте також
українською мовою

Приказом Министра здравоохранения в начале марта внесены изменения в Дорожную карту вакцинации. Это позволило популяризировать прививки против коронавируса путем вакцинации публичных и известных людей остаточными дозами имеющихся препаратов, образующиеся во время выездных мобильных сессий.

Об этом РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

Он объяснил, что вакцина CoviShield поставляется в Украину в 10-дозных флаконах. После открытия они должны быть использовано в течение 6 часов. Повторное охлаждение или перевозки таких доз запрещены. Если вакцину не используют в этот срок, она подлежит утилизации.

"Поэтому чтобы этого не произошло - мы в первую очередь привлекаем лиц из групп риска из следующих этапов. А если это сделать невозможно, то можно привлечь известных людей, для демонстрации на конкретных примерах, что вакцинация от COVID-19 - безопасная и целесообразна", - отметил Ляшко.

Согласно внесенным изменениям к публичным и общественным деятелям отнесены:

  • участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;
  • народные депутаты Украины, руководители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения государственных администраций, главные государственные санитарные врачи (областей, города Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте), лидеры и представители религиозных организаций;
  • выдающиеся писатели, журналисты, спортсмены, музыканты, актеры, певцы, другие деятели сферы культуры, старше 60 лет.
  • Региональные Департаменты здравоохранения совместно с пресс-службами ОГА формируют список общественных деятелей области, которые могут быть вакцинированы в случае обнаружения остатков доз в конкретный день.

Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации есть остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей уточняет, кто из них сможет вакцинироваться.

Общественные деятели должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации в течение часа до момента обязательной утилизации остатков от объявления наличия таких доз.

Отдельно стоит отметить, что все, кто был вакцинирован вне очереди, обязательно получат вторую дозу той же вакцины в срок, указанный в официальной инструкции к вакцине от коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, 12 марта в Украине привили рекордное количество человек.

коронавирус Украина вакцина Минздрав вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Тихая гавань: как ОПЗЖ стала хозяйкой Белгорода-Днестровского
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Все публикации »
Михаил Басараб
Виктор Таран
Александр Черненко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram