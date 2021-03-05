У Зеленского обвинили Россию в блокировании мирных переговоров по Донбассу

Там говорят, что ни один вопрос не движется вперед

Там говорят, что ни один вопрос не движется вперед

Офис президента

На сегодня работа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе фактически заблокирована Российской Федерацией. Из-за этого ни один вопрос не двигается вперед.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-общения с экспертами и журналистами, организованного аналитическим центром European Policy Centre, передает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

"Сегодня пришло время наконец сказать, что если вы действительно хотите прекратить войну - вот план на столе. Готово предложение наших немецких и французских партнеров по кластерам или, я бы сказал, логическим шагам, на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны. Это проговорено. И мы ждем ответа от Российской Федерации", - отметил он.

По его словам, ситуация с прекращением огня на Донбассе шаткая, время от времени происходят провокации. Ермак подчеркнул, что ВСУ будут максимально соблюдать режим тишины, но при обострении дадут отпор любой провокации.

"Мы движемся к миру, но и готовы защитить нашу страну", - добавил Ермак.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в Украине появится конгресс местных властей при президенте.