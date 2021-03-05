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05 марта 2021, 16:58 27

У Зеленского обвинили Россию в блокировании мирных переговоров по Донбассу

05 марта 2021, 16:58 27
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Там говорят, что ни один вопрос не движется вперед
Там говорят, что ни один вопрос не движется вперед
Офис президента
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На сегодня работа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе фактически заблокирована Российской Федерацией. Из-за этого ни один вопрос не двигается вперед.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-общения с экспертами и журналистами, организованного аналитическим центром European Policy Centre, передает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

"Сегодня пришло время наконец сказать, что если вы действительно хотите прекратить войну - вот план на столе. Готово предложение наших немецких и французских партнеров по кластерам или, я бы сказал, логическим шагам, на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны. Это проговорено. И мы ждем ответа от Российской Федерации", - отметил он.

По его словам, ситуация с прекращением огня на Донбассе шаткая, время от времени происходят провокации. Ермак подчеркнул, что ВСУ будут максимально соблюдать режим тишины, но при обострении дадут отпор любой провокации.

"Мы движемся к миру, но и готовы защитить нашу страну", - добавил Ермак.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в Украине появится конгресс местных властей при президенте.

Россия Украина Андрей Ермак Офис президента офис

 
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