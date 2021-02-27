Обострение на Донбассе: одиннадцать пострадавших и 14 обстрелов за сутки

Боевики обстреливают позиции ООС из всех видов вооружений, включая запрещенные

Боевики обстреливают позиции ООС из всех видов вооружений, включая запрещенные

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе из запрещенного вооружения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, рядом с Водяным, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрелов шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще трое воинов - боевое травмирования.

В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Огневая активность врага наблюдалась и недалеко от населенного пункта Луганское. Здесь российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по нашим позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. На этом же направлении оккупанты произвели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

Вблизи Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение", - сообщают в штабе.

Возле Каменки оккупанты осуществили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета, а рядом с Южным – еще и из стрелкового оружия. В пригороде Светлодарска противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

Неподалеку Невельского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил.

Всех воинов, которые были ранены за прошедшие сутки, оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - отмечают в штабе.

По состоянию на 7 часов утра 27 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня недалеко от населенного пункта Зайцево.

Напомним, сутками ранее боевики десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных минометов калибра 120 мм