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Боевики снова провоцируют ВСУ: зафиксировано пять нарушений режима "тишины"
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27 февраля 2021, 18:49 44

Боевики снова провоцируют ВСУ: зафиксировано пять нарушений режима "тишины"

27 февраля 2021, 18:49 44
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В результате подрыва на противопехотной осколковой мине получил ранение украинский военнослужащий
В результате подрыва на противопехотной осколковой мине получил ранение украинский военнослужащий
Фото: из открытых источников
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С начала 27 февраля боевики пять раз обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из разных видов оружия. В районах населенных пунктов Зайцево, Пивденное и Водяное, что вблизи Донецка, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы в направлении украинских позиций из стрелкового оружия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи Пищевика противник открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета, а в пригороде Марьинки - из снайперского оружия.

В штабе отмечают, что для вооруженных формирований РФ уже стало привычной практикой открывать огонь одновременно запрашивая "тишину", ссылаясь на осуществление обстрелов со стороны наших защитников. Существенное увеличение прицельных обстрелов, вероятно, может означать осуществление ротации в российско-оккупационных войсках на временно оккупированных территориях Украины.

Неподалеку от населенного пункта Луганское в результате подрыва на противопехотной осколковой мине натяжного действия (ПОМ-2) получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение", - сообщили в штабе.

На месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Напомним, 26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе из запрещенного вооружения.

Донбасс ООС РФ стрельба военная техника боевики

 
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