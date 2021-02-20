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20 февраля 2021, 11:09 225

В Украине сегодня отмечают День памяти героев Небесной Сотни

20 февраля 2021, 11:09 225
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Именно в этот день 2014 года на Майдане погибло наибольшее количество протестующих
Именно в этот день 2014 года на Майдане погибло наибольшее количество протестующих
Фото из открытых источников
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В субботу, 20 февраля, в Украине отмечается День героев Небесной Сотни. Это день памяти по погибшим во время событий Революции Достоинства в 2013-2014 годах.

Об этом сообщает RegioNews.

День героев Небесной Сотни, согласно указу президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни", отмечается ежегодно 20 февраля.

Именно в этот день 2014 года на Майдане погибло наибольшее количество протестующих. В списках героев Небесной Сотни 107 человек, 48 из них погибли 20 февраля.

Сегодня 107 раз прозвучит "колокол Достоинства", а в 18:00 на Аллее героев Небесной Сотни состоится панихида по погибшим, после чего зажгут "лучи Достоинства".

Утром Зеленский с женой почтил память героев Небесной Сотни.

Напомним, 18 февраля на Михайловской площади состоялась шествие памяти Небесной Сотни.

Украина Майдан Небесная Сотня Революция Достоинства президент

 
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