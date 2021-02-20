В Украине сегодня отмечают День памяти героев Небесной Сотни

Именно в этот день 2014 года на Майдане погибло наибольшее количество протестующих

Именно в этот день 2014 года на Майдане погибло наибольшее количество протестующих

Фото из открытых источников

В субботу, 20 февраля, в Украине отмечается День героев Небесной Сотни. Это день памяти по погибшим во время событий Революции Достоинства в 2013-2014 годах.

Об этом сообщает RegioNews. День героев Небесной Сотни, согласно указу президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни", отмечается ежегодно 20 февраля. Именно в этот день 2014 года на Майдане погибло наибольшее количество протестующих. В списках героев Небесной Сотни 107 человек, 48 из них погибли 20 февраля. Сегодня 107 раз прозвучит "колокол Достоинства", а в 18:00 на Аллее героев Небесной Сотни состоится панихида по погибшим, после чего зажгут "лучи Достоинства". Утром Зеленский с женой почтил память героев Небесной Сотни. Напомним, 18 февраля на Михайловской площади состоялась шествие памяти Небесной Сотни.

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