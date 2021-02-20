В Україні сьогодні відзначають День пам'яті героїв Небесної Сотні

Саме в цей день 2014 року на Майдані загинула найбільша кількість протестувальників

Саме в цей день 2014 року на Майдані загинула найбільша кількість протестувальників

Фото з відкритих джерел

У суботу, 20 лютого, в Україні відзначається День героїв Небесної Сотні. Це день вшанування пам'яті за загиблими під час подій Революції Гідності у 2013-2014 роках.

Про це повідомляє RegioNews. День героїв Небесної Сотні, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування учасників Революції Гідності та увіковічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні", відзначається щороку 20 лютого. Саме в цей день 2014 року на Майдані загинула найбільша кількість протестувальників. У списках героїв Небесної Сотні 107 осіб, 48 з них загинули 20 лютого. Сьогодні 107 разів пролунає "дзвін Гідності", а о 18:00 на Алеї героїв Небесної Сотні відбудеться панахида за загиблими, після чого засвітять "промені Гідності". Вранці Зеленський з дружиною вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні. Нагадаємо, 18 лютого на Михайлівській площі відбулася хода пам'яті Небесної Сотні.

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