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09 февраля 2021, 10:57 7

В столичном метро установят более 300 камер видеонаблюдения

09 февраля 2021, 10:57 7
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Они появятся на переходных, конечных и наиболее загруженных станциях метро
Они появятся на переходных, конечных и наиболее загруженных станциях метро
Фото из открытых источников
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Киевская городская государственная администрация сообщает, что в этом году на станциях метро установят еще 305 камер видеонаблюдения. Они появятся на переходных, концевых и наиболее загруженных станциях метро.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу КМДА.

"Новые камеры имеют интеллектуальный функционал: 140 обзорных камер, 90 - с функцией распознавания лиц, 75 камер с функциями распознавания лиц и термального скрининга", - указано в сообщении.

Камеры расширят существующую сеть системы видеонаблюдения подземки. Сейчас на 52-х станциях метро работает 195 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Подчеркивается, что доступ к видео с камер имеют именно правоохранители и используют данные для поиска людей, раскрытия и предупреждения преступлений.

Кроме того, техника будет служить для мониторинга соблюдения требований профилактических и противоэпидемических мероприятий во время пандемии COVID-19.

Напомним, в октябре 2020 года Киев получил 50 новых белорусских автобусов.

Украина метро Киев КГГА камеры

 
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