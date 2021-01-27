"Нафтогаз" установил цену на газ: она на 13 копеек ниже, чем рекомендованная Кабмином

Компания обслуживает в Украине более 1 миллиона домохозяйств

Компания обслуживает в Украине более 1 миллиона домохозяйств

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Покупатели природного газа, что покупают его в газоснабжающей компании "Нафтогаз", будут платить в феврале по 6,86 гривны за кубометр. Это на 13 копеек ниже, чем предельная цена в 6,99 гривны, установленная правительством ранее.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена голубого топлива – 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в целом обслуживают около 9% всех потребителей в Украине, что составляет 1,1 млн домохозяйств.

Открытый рынок газа продолжает работать... По состоянию на сегодня мы обслуживаем уже 9% потребителей в Украине - 1,1 млн домохозяйств", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Напомним, ранее в Кабмине сказали, когда украинцы почувствуют снижение цены на газ.