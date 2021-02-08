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На Донбассе ранен еще один военнослужащий ООС
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08 февраля 2021, 08:11 93

На Донбассе ранен еще один военнослужащий ООС

08 февраля 2021, 08:11 93
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Его доставили в больницу, где ему оказывается медицинская помощь
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Новомихайловки, российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов, и прицельный выстрел из снайперского оружия.

В результате этого военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь", - сообщает штаб.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности возле наших позиций минами ПОМ-2.

С начала текущих суток, 8 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

ООС боевики Донбасс военная техника оружие

 
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