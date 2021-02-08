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08 февраля 2021, 13:51 7

В Одесской области из-за непогоды 44 населенных пункта остались без света

08 февраля 2021, 13:51 7
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Сейчас восстанавливают электроснабжение в Белгород-Днестровском и Одесском районе
Сейчас восстанавливают электроснабжение в Белгород-Днестровском и Одесском районе
Фото из открытых источников
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В Одесской области 8 февраля из-за неблагоприятных погодных условий без света остались 44 населенных пункта. Сейчас восстанавливают электроснабжение в Белгород-Днестровском и Одесском районе.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в ДТЭК.

По состоянию на 11:00 8 февраля из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 44 населенных пункта, из них 5 – частично.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома клиентов, однако работы осложняются из-за гололеда на дорогах. В некоторых местах просто невозможно проехать", - написали в ДТЭК.

Также в 10:05 произошло аварийное отключение высоковольтной линии 110 Новоодесская – Таирово-1. Обесточены частично поселок Черноморка. Аварийная бригада уже выехала на место.

"Просим вас по возможности оставаться дома и быть осторожными. Не приближайтесь к оголенным проводам, оборванным линиям и обледенелым деревьям", - добавили в ДТЭК.

Друзья, сейчас мы восстанавливаем электроснабжение в населенных пунктах Белгород-Днестровского и Одесского районов, которые...

Posted by ДТЭК Одесские электросети on Monday, February 8, 2021

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