На Одещині через негоду 44 населені пункти залишились без світла

Наразі відновлюють електропостачання в Білгород-Дністровському та Одеському районі

Наразі відновлюють електропостачання в Білгород-Дністровському та Одеському районі

Фото з відкритих джерел

В Одеській області 8 лютого через несприятливі погодні умови без світла залишилося 44 населені пункти. Наразі відновлюють електропостачання в Білгород-Дністровському та Одеському районі.

Як пише RegioNews, про це повідомили в ДТЕК.

Станом на 11:00 8 лютого через несприятливі погодні умови знеструмлено 44 населені пункти, із них 5 – частково.

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб якомога швидше повернути світло в домівки клієнтів, проте роботи ускладнюються через ожеледь на дорогах. В деяких місцях просто неможливо проїхати", - написали в ДТЕК.

Також о 10:05 сталося аварійне відключення високовольтної лінії 110 Новоодеська – Таїрове-1. Знеструмлено частково селище Чорноморка. Аварійна бригада вже виїхала на місце.

"Просимо вас за змоги залишатися вдома та бути обережними. Не наближайтеся до оголених дротів, обірваних ліній та зледенілих дерев", - додали в ДТЕК.

Друзі, зараз ми відновлюємо електропостачання в населених пунктах Білгород-Дністровського та Одеського районів, які... Posted by ДТЕК Одеські електромережі on Monday, February 8, 2021

Нагадаємо, у Києві обмежать в'їзд великогабаритного транспорту через сніг та хуртовини.