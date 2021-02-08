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На Одещині через негоду 44 населені пункти залишились без світла
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08 лютого 2021, 13:51 7

На Одещині через негоду 44 населені пункти залишились без світла

08 лютого 2021, 13:51 7
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Наразі відновлюють електропостачання в Білгород-Дністровському та Одеському районі
Наразі відновлюють електропостачання в Білгород-Дністровському та Одеському районі
Фото з відкритих джерел
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В Одеській області 8 лютого через несприятливі погодні умови без світла залишилося 44 населені пункти. Наразі відновлюють електропостачання в Білгород-Дністровському та Одеському районі.

Як пише RegioNews, про це повідомили в ДТЕК.

Станом на 11:00 8 лютого через несприятливі погодні умови знеструмлено 44 населені пункти, із них 5 – частково.

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб якомога швидше повернути світло в домівки клієнтів, проте роботи ускладнюються через ожеледь на дорогах. В деяких місцях просто неможливо проїхати", - написали в ДТЕК.

Також о 10:05 сталося аварійне відключення високовольтної лінії 110 Новоодеська – Таїрове-1. Знеструмлено частково селище Чорноморка. Аварійна бригада вже виїхала на місце.

"Просимо вас за змоги залишатися вдома та бути обережними. Не наближайтеся до оголених дротів, обірваних ліній та зледенілих дерев", - додали в ДТЕК.

Друзі, зараз ми відновлюємо електропостачання в населених пунктах Білгород-Дністровського та Одеського районів, які...

Posted by ДТЕК Одеські електромережі on Monday, February 8, 2021

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