В Виннице задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в квартире с семьей

Задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, разбой, незаконное завладение автотранспортом

Задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, разбой, незаконное завладение автотранспортом

Фото: Нацполіція

В ночь на четверг в Виннице мужчина взял в заложники свою семью и угрожал взорвать гранаты в квартире жилого дома. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Как пишет RegioNews об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что накануне около 23 часов 44-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что находится в квартире по улице Замостянской, где собирается взорвать две гранаты.

"После почти двух часов переговоров полицейскими при силовой поддержке бойцов КОРД удалось попасть в квартиру, в которой находился злоумышленник с женой и 6-летним ребенком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, разбой, незаконное завладение автотранспортом. Во время обысков правоохранители взрывоопасных предметов не обнаружили.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (ст.259 УК Украины). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

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