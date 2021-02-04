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04 февраля 2021, 10:47 121

В Виннице задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в квартире с семьей

04 февраля 2021, 10:47 121
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Задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, разбой, незаконное завладение автотранспортом
Задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, разбой, незаконное завладение автотранспортом
Фото: Нацполіція
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В ночь на четверг в Виннице мужчина взял в заложники свою семью и угрожал взорвать гранаты в квартире жилого дома. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Как пишет RegioNews об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что накануне около 23 часов 44-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что находится в квартире по улице Замостянской, где собирается взорвать две гранаты.

"После почти двух часов переговоров полицейскими при силовой поддержке бойцов КОРД удалось попасть в квартиру, в которой находился злоумышленник с женой и 6-летним ребенком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, разбой, незаконное завладение автотранспортом. Во время обысков правоохранители взрывоопасных предметов не обнаружили.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (ст.259 УК Украины). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове пьяный водитель пытался скрыться от полиции и насмерть сбил пешехода.

Украина криминал полиция тюрьма Граната

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