В Украине по-новому будут выбирать руководителей вузов: Рада приняла закон
В Украине изменили процедуру избрания руководителя высшего учебного заведения. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №4489-1.
Как пишет RegioNews, "за" проголосовали 322 депутата.
Закон разбивает выборы в два тура. Документ гласит, что если в выборах приняли участие два и более лица (кандидатуры), и ни одна из них не набрал более 50% голосов от общего количества претендентов, на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов.
В бюллетени для голосования во втором туре включаются два лица, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.
Избранным руководителем учреждения высшего образования будет считаться кандидатура, которая набрала более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.
Напомним, соответствующий документ в первом чтении Рада приняла 27 января.