09:02  05 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело вдвое больше людей, чем заболело
11:36  05 февраля
КИУ назвал главных прогульщиков Рады во время четвертой сессии
08:11  05 февраля
Ночью на Донбассе зафиксировали новое нарушение: боевики били из гранатометов и автоматов
UA | RU
UA | RU
05 февраля 2021, 11:46 179

В Украине по-новому будут выбирать руководителей вузов: Рада приняла закон

05 февраля 2021, 11:46 179
Читайте також українською мовою
Закон разбивает выборы в два тура
Закон разбивает выборы в два тура
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине изменили процедуру избрания руководителя высшего учебного заведения. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №4489-1.

Как пишет RegioNews, "за" проголосовали 322 депутата.

Закон разбивает выборы в два тура. Документ гласит, что если в выборах приняли участие два и более лица (кандидатуры), и ни одна из них не набрал более 50% голосов от общего количества претендентов, на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов.

В бюллетени для голосования во втором туре включаются два лица, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

Избранным руководителем учреждения высшего образования будет считаться кандидатура, которая набрала более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

Напомним, соответствующий документ в первом чтении Рада приняла 27 января.

выборы Украина Верховная Рада парламент ректор

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как Кирилл Тимошенко добьет рейтинг Зеленского "Большим строительством" в 2021 году
Татьяна Семенова: "Депутаты Киевского облсовета от "Слуги народа" получают от Дубинского определенные ориентиры"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Роман Шрайк
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram