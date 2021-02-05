В Украине по-новому будут выбирать руководителей вузов: Рада приняла закон

Закон разбивает выборы в два тура

Закон разбивает выборы в два тура

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Как пишет RegioNews, "за" проголосовали 322 депутата.

Закон разбивает выборы в два тура. Документ гласит, что если в выборах приняли участие два и более лица (кандидатуры), и ни одна из них не набрал более 50% голосов от общего количества претендентов, на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов.

В бюллетени для голосования во втором туре включаются два лица, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

Избранным руководителем учреждения высшего образования будет считаться кандидатура, которая набрала более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

Напомним, соответствующий документ в первом чтении Рада приняла 27 января.