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03 февраля 2021, 11:59 32

Более 90% украинцев поддерживают протесты из-за повышения тарифов на коммуналку

03 февраля 2021, 11:59 32
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При этом не поддерживают - 6,3%, а 2,6% затруднились ответить на вопрос
При этом не поддерживают - 6,3%, а 2,6% затруднились ответить на вопрос
Фото: flickr
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Более 90% украинцев поддерживают тарифные протесты против повышения цен на коммуналку, которые проходят в стране с конца прошлого года. Также более половины жителей Украины выступают за отставку правительства и парламента. 

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи с 27 января по 1 февраля опросили 1 205 респондентов старше 18 лет, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Отвечая на вопрос об отношении к тарифным протестам, 91,1% респондентов ответили, что они скорее или полностью их поддерживают. При этом не поддерживают - 6,3%, а 2,6% затруднились ответить на вопрос.

Также социологи выяснили, что 55,4% опрошенных скорее или полностью поддерживают идею отставки действующего правительства и формирования нового Кабмина Не поддерживают - 29,2%, а 15,4% затруднились ответить на вопрос.

60,7% респондентов скорее или полностью поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Не поддерживают - 27,7%, а 11,5% затруднились ответить на вопрос.

Также 47,6% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки президента Зеленского и проведения внеочередных выборов, не поддерживают - 41,1%, а 11,4% затруднились ответить на вопрос.

Напомним, в конце января сообщалось, что украинцы все меньше хотят выходить на протесты.

Украина опрос протест митинг гражданство

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