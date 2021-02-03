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03 лютого 2021, 11:59 27

91% украинцев поддерживают тарифные бунты против повышения цен на коммуналку - соцопрос

03 лютого 2021, 11:59 27
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При цьому не підтримують - 6,3%, а 2,6% не змогли відповісти на питання
При цьому не підтримують - 6,3%, а 2,6% не змогли відповісти на питання
Фото: flickr
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Понад 90% українців підтримують тарифні протести проти підвищення цін на комуналку, які проходять в країні з кінця минулого року. Також більша частина жителів України виступають за відставку уряду і парламенту.

Як пише RegioNews, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Соціологи з 27 січня по 1 лютого опитали 1 205 респондентів старше 18 років, що проживають у 86 населених пунктах усіх регіонів України, крім Криму. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованої українськими властями.

Відповідаючи на питання про ставлення до тарифних протестів, 91,1% респондентів відповіли, що швидше або повністю їх підтримують. При цьому не підтримують - 6,3%, а 2,6% не змогли відповісти на запитання.

Також соціологи з'ясували, що 55,4% опитаних швидше або повністю підтримують ідею відставки діючого уряду і формування нового Кабміну не підтримують - 29,2%, а 15,4% не змогли відповісти на запитання.

60,7% респондентів скоріше або повністю підтримують ідею розпуску парламенту і проведення дострокових виборів. Не підтримують - 27,7%, а 11,5% не змогли відповісти на запитання.

Також 47,6% респондентів скоріше або повністю підтримують ідею відставки президента Зеленського та проведення позачергових виборів, не підтримують - 41,1%, а 11,4% не змогли відповісти на запитання.

Нагадаємо, наприкінці січня повідомлялося, що українці все менше хочуть виходити на протести.

Україна опитування протест митинг громадянство

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