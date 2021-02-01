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01 февраля 2021, 14:00 114

В правительстве не исключают возвращения Украины к адаптивному карантину

01 февраля 2021, 14:00 114
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Сейчас этот вопрос планируют более детально изучить
Сейчас этот вопрос планируют более детально изучить
Фото: flickr
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Кабинет министров рассматривает возможность перехода Украины к адаптивному карантину. Сейчас некоторые регионы могут ослабить ограничения до уровня "желтой" или "зеленой" зоны.

Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

По его словам, сейчас этот вопрос планируют более детально изучить.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно более ослабление карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал "желтой" и "зеленой" зонам. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", - отметил Шмыгаль.

Ранее в Минздраве сказали, при каких условиях школы опять закроют на карантин.

коронавирус Украина карантин болезнь зона

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