В правительстве не исключают возвращения Украины к адаптивному карантину
Сейчас этот вопрос планируют более детально изучить
Сейчас этот вопрос планируют более детально изучить
Кабинет министров рассматривает возможность перехода Украины к адаптивному карантину. Сейчас некоторые регионы могут ослабить ограничения до уровня "желтой" или "зеленой" зоны.
Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.
По его словам, сейчас этот вопрос планируют более детально изучить.
"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно более ослабление карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал "желтой" и "зеленой" зонам. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", - отметил Шмыгаль.
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