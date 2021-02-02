На Донбассе зафиксировали очередные нарушения режима "тишины" со стороны боевиков

Боевых потерь среди украинских военных нет

Боевых потерь среди украинских военных нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 1 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Возле населенного пункта Пищевик оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Южного", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.