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01 февраля 2021, 10:43 141

Стало известно, когда Украина получит первую партию вакцин от коронавируса

01 февраля 2021, 10:43 141
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Сейчас подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer и BionTech
Сейчас подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer и BionTech
Рixabay
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Первая партия вакцин от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX поступит в Украину уже через две недели.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, пишет RegioNews.

Он напомнил, что сейчас подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer и BionTech.

"Украина начнет вакцинацию в феврале, а значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в список стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в рамках первой волны распределения", – сообщил Иващенко.

Заместитель министра также отметил, что к 14 февраля Украина будет подавать запрос на дополнительную поставку вакцины производства Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет бесплатной.

коронавирус Украина вакцина карантин лекарства

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