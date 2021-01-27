В Украине 117 населенных пунктов в пяти областях остаются без света

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Фото: из открытых источников

В Украине из-за сложных погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) остаются обесточены 117 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 117 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская - 79, Киевская - 13, Одесская - 13 Черниговская - 11 и Запорожская - 1", - говорится в сообщении.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Напомним, 26 января из-за снега и порывов ветра обесточило 269 населенных пунктов в 12 областях Украины.