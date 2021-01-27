На Одессу обрушился сильный снегопад: город парализован (ФОТО)

Мэрия просит людей сидеть дома и максимально ограничить перемещение по улицам

Мэрия просит людей сидеть дома и максимально ограничить перемещение по улицам

Фото: mayupravo.com

В Одессе сегодня, 27 января, из-за сильного снегопада движение транспорта по улицам города затруднено, образовались большие пробки. Из-за сильного ветра деревья падают на проезжую часть. Ожидается, что в ближайшие дни в городе и области выпадет месячная норма осадков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу одесского горсовета.

Согласно прогнозам синоптиков, снег будет продолжаться в Одессе на протяжении дня, ожидается выпадение более чем месячной нормы осадков. Кроме того, ситуацию ухудшает сильный ветер, до 15-20 метров в секунду.

Мэрия Одессы просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Также одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

На многих улицах уже образовались пробки, стоит почти весь центр города.

Из-за сильных порывов ветра и налипшего снега в нескольких районах города уже упали деревья. Все коммунальные службы приведены в полную "боеготовность" и проводят все необходимые работы на своих участках. Коммунальщики проводят расчистку тротуаров и посыпают тротуары песком и солью.

Ранее сообщалось, что в Украине 117 населенных пунктов в пяти областях остаются без света.