09:02  27 января
Низкий суточный показатель COVID-19 и тысячи госпитализированных: что известно на сегодня
10:29  27 января
На Одессу обрушился сильный снегопад: город парализован (ФОТО)
08:11  27 января
Сутки на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 118 нарушений, в штабе ООС отчитываются только о 5
UA | RU
UA | RU
27 января 2021, 10:29 5018

На Одессу обрушился сильный снегопад: город парализован (ФОТО)

27 января 2021, 10:29 5018
Читайте також українською мовою
Мэрия просит людей сидеть дома и максимально ограничить перемещение по улицам
Мэрия просит людей сидеть дома и максимально ограничить перемещение по улицам
Фото: mayupravo.com
Читайте також
українською мовою

В Одессе сегодня, 27 января, из-за сильного снегопада движение транспорта по улицам города затруднено, образовались большие пробки. Из-за сильного ветра деревья падают на проезжую часть. Ожидается, что в ближайшие дни в городе и области выпадет месячная норма осадков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу одесского горсовета.

Согласно прогнозам синоптиков, снег будет продолжаться в Одессе на протяжении дня, ожидается выпадение более чем месячной нормы осадков. Кроме того, ситуацию ухудшает сильный ветер, до 15-20 метров в секунду.

Мэрия Одессы просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Также одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

На многих улицах уже образовались пробки, стоит почти весь центр города.

Из-за сильных порывов ветра и налипшего снега в нескольких районах города уже упали деревья. Все коммунальные службы приведены в полную "боеготовность" и проводят все необходимые работы на своих участках. Коммунальщики проводят расчистку тротуаров и посыпают тротуары песком и солью.

Ранее сообщалось, что в Украине 117 населенных пунктов в пяти областях остаются без света.

непогода Одесса транспорт снег коммунальщики деревья
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Борис Филатов
Все блоги »