В Киеве задержали полицейских, которые требовали 250 тысяч несуществующего долга

Правоохранителям грозит до 7 лет лишения свободы

Правоохранителям грозит до 7 лет лишения свободы

Фото: из открытых источников

В столице правоохранители задержали двух полицейских, которые в интересах третьего лица требовали 250 тысяч гривен несуществующего долга от руководителя охранной фирмы.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Подозреваемые требовали от потерпевшего "компенсацию" за якобы не выполнение им договоренностей об осуществлении охраны во время сбора урожая зерна, хотя он к этому не имел никакого отношения.

Сотрудников полиции задержали после получения части "долга" в размере 85 тысяч гривен. Во время задержания полицейские пытались сбежать.

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении задержанных правоохранителей. Им грозит до семи лет за решеткой.

Напомним, НАБУ задержало руководителя порта "Черноморск" при получении взятки $250 тыс, он требовал деньги за согласование плана предотвращения банкротства частной компании.