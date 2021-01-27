В Киеве задержали полицейских, которые требовали 250 тысяч несуществующего долга
В столице правоохранители задержали двух полицейских, которые в интересах третьего лица требовали 250 тысяч гривен несуществующего долга от руководителя охранной фирмы.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.
Подозреваемые требовали от потерпевшего "компенсацию" за якобы не выполнение им договоренностей об осуществлении охраны во время сбора урожая зерна, хотя он к этому не имел никакого отношения.
Сотрудников полиции задержали после получения части "долга" в размере 85 тысяч гривен. Во время задержания полицейские пытались сбежать.
Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении задержанных правоохранителей. Им грозит до семи лет за решеткой.
Напомним, НАБУ задержало руководителя порта "Черноморск" при получении взятки $250 тыс, он требовал деньги за согласование плана предотвращения банкротства частной компании.