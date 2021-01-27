09:02  27 января
Низкий суточный показатель COVID-19 и тысячи госпитализированных: что известно на сегодня
10:29  27 января
На Одессу обрушился сильный снегопад: город парализован (ФОТО)
08:11  27 января
Сутки на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала 118 нарушений, в штабе ООС отчитываются только о 5
UA | RU
UA | RU
27 января 2021, 08:41 2868

В Киеве задержали полицейских, которые требовали 250 тысяч несуществующего долга

27 января 2021, 08:41 2868
Читайте також українською мовою
Правоохранителям грозит до 7 лет лишения свободы
Правоохранителям грозит до 7 лет лишения свободы
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В столице правоохранители задержали двух полицейских, которые в интересах третьего лица требовали 250 тысяч гривен несуществующего долга от руководителя охранной фирмы.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Подозреваемые требовали от потерпевшего "компенсацию" за якобы не выполнение им договоренностей об осуществлении охраны во время сбора урожая зерна, хотя он к этому не имел никакого отношения.

Сотрудников полиции задержали после получения части "долга" в размере 85 тысяч гривен. Во время задержания полицейские пытались сбежать.

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении задержанных правоохранителей. Им грозит до семи лет за решеткой.

Напомним, НАБУ задержало руководителя порта "Черноморск" при получении взятки $250 тыс, он требовал деньги за согласование плана предотвращения банкротства частной компании.

деньги взятка полиция задержание коррупция
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Борис Филатов
Все блоги »