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25 января 2021, 18:33 10

Кассационный суд закрыл производство по делу относительно переименования Кировограда

25 января 2021, 18:33 10
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Соответствующее решение приняла коллегия судей
Соответствующее решение приняла коллегия судей
Фото: из открытых источников
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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда закрыл производство по делу относительно переименования Кировограда.

Соответствующее решение в понедельник приняла коллегия судей под председательством Ирины Гончаровой, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Коллегия судей постановила закрыть производство по делу относительно переименования Кировограда", - сообщила сотрудница пресс-службы.

Полный текст решения будет обнародован в течение пяти дней. После этого его можно будет обжаловать в Большой палате Верховного Суда.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком переименуют улицу в честь депутата, который провозгласил Независимость Украины.

суд Украина Верховный суд Кропивницкий область
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