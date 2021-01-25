Кассационный суд закрыл производство по делу относительно переименования Кировограда
Соответствующее решение приняла коллегия судей
Соответствующее решение приняла коллегия судей
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда закрыл производство по делу относительно переименования Кировограда.
Соответствующее решение в понедельник приняла коллегия судей под председательством Ирины Гончаровой, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"Коллегия судей постановила закрыть производство по делу относительно переименования Кировограда", - сообщила сотрудница пресс-службы.
Полный текст решения будет обнародован в течение пяти дней. После этого его можно будет обжаловать в Большой палате Верховного Суда.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком переименуют улицу в честь депутата, который провозгласил Независимость Украины.
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