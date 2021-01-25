Кассационный суд закрыл производство по делу относительно переименования Кировограда

Соответствующее решение приняла коллегия судей

Соответствующее решение приняла коллегия судей

Фото: из открытых источников

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда закрыл производство по делу относительно переименования Кировограда.

Соответствующее решение в понедельник приняла коллегия судей под председательством Ирины Гончаровой, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Коллегия судей постановила закрыть производство по делу относительно переименования Кировограда", - сообщила сотрудница пресс-службы.

Полный текст решения будет обнародован в течение пяти дней. После этого его можно будет обжаловать в Большой палате Верховного Суда.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком переименуют улицу в честь депутата, который провозгласил Независимость Украины.