Касаційний суд закрив провадження у справі щодо перейменування Кіровограда

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів

Фото: із відкритих джерел

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду закрив провадження у справі щодо перейменування Кіровограда.

Відповідне рішення у понеділок ухвалила колегія суддів під головуванням Ірини Гончарової, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Колегія суддів ухвалила закрити провадження у справі щодо перейменування Кіровограда", - повідомила працівниця пресслужби.

Повний текст рішення буде оприлюднений протягом п'яти днів. Після цього його можна буде оскаржити у Великій палаті Верховного Суду.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому перейменують вулицю на честь депутата, який проголосив Незалежність України.