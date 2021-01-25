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25 січня 2021, 18:33 5

Касаційний суд закрив провадження у справі щодо перейменування Кіровограда

25 січня 2021, 18:33 5
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Відповідне рішення ухвалила колегія суддів
Відповідне рішення ухвалила колегія суддів
Фото: із відкритих джерел
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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду закрив провадження у справі щодо перейменування Кіровограда.

Відповідне рішення у понеділок ухвалила колегія суддів під головуванням Ірини Гончарової, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Колегія суддів ухвалила закрити провадження у справі щодо перейменування Кіровограда", - повідомила працівниця пресслужби.

Повний текст рішення буде оприлюднений протягом п'яти днів. Після цього його можна буде оскаржити у Великій палаті Верховного Суду.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому перейменують вулицю на честь депутата, який проголосив Незалежність України.

суд Україна Верховний суд Кропивницький область
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