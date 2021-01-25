В Украине впервые за четыре месяца суточный показатель COVID-19 опустился ниже трех тысяч

За сутки подтвердили 2 516 новых случаев болезни

За сутки подтвердили 2 516 новых случаев болезни

Фото: из открытых источников

В Украине за 24 января с диагнозом COVID-19 госпитализировали 1 166 человек, было зафиксировано 63 летальных случая, 5783 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

2516 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 25 января. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и городе Киев (146).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 194 328 человек;

выздоровели - 953 297 человек;

летальных исходов - 21 924;

проведено ПЦР-тестов - 6 108 668.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 января было зафиксировано 3 915 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.