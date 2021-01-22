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22 января 2021, 17:52 7

В Киеве завершили демонтаж потолка, который рухнул в переходе на Майдане

22 января 2021, 17:52 7
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В последний раз капитальный ремонт перехода на Майдане Независимости проводили в 2002 году
В последний раз капитальный ремонт перехода на Майдане Независимости проводили в 2002 году
Фото: КГГА
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В столице завершили демонтаж подвесных конструкций потолка подземного перехода на Майдане Независимости, который обвалился утром 22 января.

Об этом сообщает "Киевавтодор", передает RegioNews.

Работники КП ДЭУ Шевченковского района завершили демонтаж подвесных конструкций потолка, которые упали, а также провисали. Всего убрали около 50 м кв конструкций", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что балансодержатель проверит другие подвесные конструкции потолка этого подземного перехода.

Сейчас продолжаются восстановительные работы подвесных конструкций потолка. Предварительно, работники ДЭУ будут работать в течение 2 дней", - рассказали в" Киевавтодоре ".

Также чиновники напомнили, что подвесной потолок в пешеходном переходе обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов, все работы выполняла частная подрядная организация.

Последний капитальный ремонт перехода на Майдане Независимости проводили в 2002 году.

Завершено демонтаж зруйнованих і провислих конструкцій стелі в переході на Майдані Незалежності, - Київавтодор 02

Напомним, в центре Киева обвалился потолок в переходе под Майданом, предварительная причина обвала - старый бетон, который начал сыпаться.

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